Luftabwehr im Einsatz in Kiew: Bürgermeister Klitschko warnt vor Drohnenangriff und bittet die Bevölkerung, Schutzräume aufzusuchen. Trümmer einer Drohne stürzten im Obolonskyj-Bezirk ab. Noch keine Berichte über Verletzte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Russland greift Kiew mit Drohnen an, Klitschko fordert Schutzraum-Suche auf

Erste Angriffswelle sollte Luftverteidigung überlasten und zivile Ziele treffen

Ukraine erwartet weitere Raketenangriffe auf Infrastruktur und Regierungsgebäude

Daniel Macher Redaktor News

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew läuft derzeit ein Einsatz der Luftverteidigung gegen feindliche Drohnen. Bürgermeister Vitali Klitschko rief die Bevölkerung über Telegram dazu auf, Schutzräume aufzusuchen und in Deckung zu bleiben.

Nach Angaben Klitschkos stürzten Trümmer einer Drohne im Obolonskyj-Bezirk auf ein offenes Gelände. Rettungskräfte seien auf dem Weg zum Einschlagsort. Angaben zu Verletzten oder grösseren Schäden lagen zunächst nicht vor.

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Gross angelegte, mehrstufige Luftoffensive

Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR eine gross angelegte, mehrstufige Luftoffensive gegen die Ukraine gestartet. Demnach bestand die erste Angriffswelle aus zahlreichen Drohnen, die gezielt eingesetzt worden seien, um die ukrainische Luftverteidigung zu überlasten und zivile Ziele anzugreifen.

Laut GUR wird in einer weiteren Phase des Angriffs mit dem Einsatz von luft- und seegestützten Marschflugkörpern sowie ballistischen Raketen gerechnet. Als mögliche Ziele nennt der ukrainische Geheimdienst kritische Infrastruktur, Betriebe der Rüstungsindustrie und Regierungsgebäude.