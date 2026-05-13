Darum gehts
- Russland greift Kiew mit Drohnen an, Klitschko fordert Schutzraum-Suche auf
- Erste Angriffswelle sollte Luftverteidigung überlasten und zivile Ziele treffen
- Ukraine erwartet weitere Raketenangriffe auf Infrastruktur und Regierungsgebäude
In der ukrainischen Hauptstadt Kiew läuft derzeit ein Einsatz der Luftverteidigung gegen feindliche Drohnen. Bürgermeister Vitali Klitschko rief die Bevölkerung über Telegram dazu auf, Schutzräume aufzusuchen und in Deckung zu bleiben.
Nach Angaben Klitschkos stürzten Trümmer einer Drohne im Obolonskyj-Bezirk auf ein offenes Gelände. Rettungskräfte seien auf dem Weg zum Einschlagsort. Angaben zu Verletzten oder grösseren Schäden lagen zunächst nicht vor.
Gross angelegte, mehrstufige Luftoffensive
Russland hat nach Angaben des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR eine gross angelegte, mehrstufige Luftoffensive gegen die Ukraine gestartet. Demnach bestand die erste Angriffswelle aus zahlreichen Drohnen, die gezielt eingesetzt worden seien, um die ukrainische Luftverteidigung zu überlasten und zivile Ziele anzugreifen.
Laut GUR wird in einer weiteren Phase des Angriffs mit dem Einsatz von luft- und seegestützten Marschflugkörpern sowie ballistischen Raketen gerechnet. Als mögliche Ziele nennt der ukrainische Geheimdienst kritische Infrastruktur, Betriebe der Rüstungsindustrie und Regierungsgebäude.