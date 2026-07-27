Zwei Tote und fünf Verletzte bei Schiesserei in Seattle

Chaos in Seattle: Ein Food Festival endet in einer Schiesserei mit zwei Toten und mindestens fünf Verletzten. Augenzeugen hörten sieben bis acht Schüsse, die Hintergründe der Tat bleiben unklar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schiesserei am Food Festival in Seattle: Zwei Tote, fünf Verletzte

Unter den Verwundeten ist ein zweijähriger Bub, Zustand stabil

Zeugen hörten «sieben bis acht Schüsse», Täter gefasst

Mattia Jutzeler Redaktor News

Ein Food-Festival in der US-Grossstadt Seattle wird zum Tatort. Bei einer Schiesserei am Sonntagabend Ortszeit werden zwei Menschen getötet. Mindestens fünf weitere werden verletzt. Unter den Verwundeten ist laut der BBC auch ein zweijähriger Bub. Sein Zustand ist jedoch glücklicherweise stabil.

Eine 56-jährige Frau befindet sich noch in kritischem Zustand. Sie wird aktuell in einer Klinik in Seattle behandelt. Die anderen Verletzten sind stabil, heisst es im Bericht der BBC weiter.

Zwei mutmassliche Täter gefasst

Die Einsatzkräfte in Seattle teilen mit, dass kurz nach 18 Uhr Ortszeit am Bite of Seattle Food Festival Schüsse fielen. Das Festival findet jedes Jahr ganz in der Nähe des berühmten Space-Needle-Turms statt. Augenzeugen berichten CNN, sie hätten «sieben bis acht Schüsse» gehört. Offizielle Angaben fehlen bisher noch.

Laut der BBC konnten die Behörden in Seattle zwei mutmassliche Täter verhaften. «Ich möchte den Polizisten aus Seattle danken, die am Tatort im Einsatz waren und zwei Verdächtige festgenommen haben», schrieb die Bürgermeisterin der Grossstadt in einer Erklärung. «Die betroffenen Familien erleben den schlimmsten Moment ihres Lebens. Eine ganze Gemeinschaft versucht zu verstehen, wie ein Treffen, das auf Kultur, Verbundenheit und Freude basierte, in Schüssen enden konnte.»