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Brutale Attacke im Park
Affe beisst Touristin – sie schlägt zurück

Ein Makake griff Anfang September im Qianlingshan-Park in Guiyang, China, eine Touristin an, als sie ihm näher kam. Der Angriff bleibt nicht unbestraft.
Publiziert: 11:48 Uhr
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