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Angriff im Qianlingshan-Park: Affe beisst Touristin
Brutale Attacke im Park
Affe beisst Touristin – sie schlägt zurück
Ein Makake griff Anfang September im Qianlingshan-Park in Guiyang, China, eine Touristin an, als sie ihm näher kam. Der Angriff bleibt nicht unbestraft.
Publiziert: 11:48 Uhr
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