In New York ist am Mittwochnachmittag ein dreistöckiges Wohn- und Geschäftshaus teilweise eingestürzt. Mindestens eine Person kam ums Leben, zehn weitere wurden verletzt. Die Feuerwehr sucht nach weiteren Verschütteten.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Drama im New Yorker Stadtteil Brooklyn: Kurz nach 16 Uhr Ortszeit (22 Uhr Schweizer Zeit) gab im Quartier Flatbush ein dreistöckiges Gebäude an der Flatbush Avenue 1321 nach und rutschte in eine offene Baugrube an der Bedford Avenue 2625.

Die Bilanz der Feuerwehr FDNY ist bitter: Für ein Opfer kam jede Hilfe zu spät, es starb noch an der Unfallstelle. Mindestens zehn Verletzte mussten ins Spital, vier von ihnen schweben in kritischem Zustand.

Ausgestanden ist das Unglück damit nicht. Laut FDNY stecken weitere Menschen in den Trümmern fest, ein technischer Grosseinsatz läuft. Wie viele Personen sich noch im Haus befinden, weiss derzeit niemand.

Wohnungen liegen offen

Aufnahmen vom Unglücksort lassen erkennen, dass eine komplette Seitenwand weggebrochen ist – Treppenhäuser und Wohnungen liegen frei. Gemäss den Akten der Baubehörde zählt das Haus fünf Einheiten, vier davon Wohnungen.

Weshalb das Gebäude kollabierte, ist offen. Im Fokus steht die Baustelle nebenan: Bereits im Mai hatte die Baubehörde dort mehrere Verstösse festgehalten – trotz Baustopp wurde gearbeitet, der Schutz für die Nachbarliegenschaften fehlte und die Arbeiten wichen von den bewilligten Plänen ab. Einen Zusammenhang mit dem Einsturz hat bislang aber niemand bestätigt.

Inspektoren der Behörde prüfen nun vor Ort, ob die umliegenden Häuser noch standsicher sind. Die Polizei bittet die Bevölkerung, das Gebiet rund um die beiden Strassen zu meiden.

Jumaane Williams (50), Ombudsmann der Stadt New York, schrieb auf X, er bete für die Eingeschlossenen und die Einsatzkräfte.