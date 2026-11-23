Einladung zum Festmahl? Von wegen! Eine britische Mutter bittet ihre Liebsten an Weihnachten zur Kasse – und zückt am Festtagstisch ein Kartenlesegerät. Damit sorgt sie für Diskussionen.

Darum gehts Die Britin Whitney Ainscough verlangt von Verwandten bis zu 28 Franken für das Weihnachtsessen

Sie reicht ein Kartenlesegerät herum und rechnet bei neun Gästen mit rund 95 Franken Gewinn

In der Schweiz wurde diskutiert, ob Gäste an einer Geburtstagsparty ihr Essen selbst bezahlen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

An Weihnachten lädt man die Familie ein – normalerweise gratis. Nicht so Whitney Ainscough (33) aus dem englischen Rotherham: Die Dreifach-Mutter verlangt von ihren Verwandten bis zu 28 Franken Eintritt fürs Festmahl, wie «The Mirror» berichtet.

Weihnachten mit Kartenleser

Damit sich niemand drückt, reicht die Britin am Festtagstisch ein Kartenlesegerät herum. Der Grund: Ihre Schwester habe in den vergangenen Jahren immer behauptet, kein Bargeld dabeizuhaben. Bei neun Gästen rechnet Ainscough mit Einnahmen von rund 145 Franken – bei Einkaufskosten von gerade einmal 47 Franken. Unter dem Strich bleibt ihr ein Gewinn von rund 95 Franken. Ihre eigenen Kinder (3, 9 und 14) essen zwar gratis mit, müssen dafür aber den Abwasch übernehmen. Ainscough selbst findet nichts dabei: Kochen sei schliesslich stressig, und im Restaurant würde man noch viel mehr zahlen.

Mit dieser Kosten-Nutzen-Rechnung sorgt die 33-Jährige für Aufsehen – doch es gibt ähnliche Fälle, in denen Gastgeber die Rechnung auf ihre Gäste abwälzten:

225 Franken für Truthahn und ein Glas Champagner

Vor zwei Jahren sorgte eine andere Britin für Empörung. Wie Blick berichtete, verlangte Influencerin Carla Bellucci (45) von ihrer eigenen Familie rund 165 Franken für das Weihnachtsessen – später erhöhte sie den Tarif sogar auf über 225 Franken. Immerhin war im Preis ein Glas Champagner zum Empfang inbegriffen. Belluccis Begründung: «Wenn sie Qualität wollen, müssen sie dafür bezahlen.» Wer nicht zahlte, blieb draussen.

1300 Franken Eintritt für die Traumhochzeit

Noch weiter ging eine US-amerikanische Braut. Da sie sich die Hochzeit ihrer Träume nicht leisten konnte, verlangte sie von jedem Gast umgerechnet rund 1300 Franken (1500 Dollar) Eintritt. Wer nicht zahlte, flog von der Gästeliste – selbst enge Freunde und Verwandte, postete eine Userin auf X. Doch zur Hochzeit sollte es gar nicht kommen: Da nur acht Gäste bereit waren, die Kosten zu tragen, blies die Braut die Hochzeit ab, lies ihren Verlobten sitzen und flog in die Ferien.

Debatte auch in der Schweiz

Ob wegen gestiegener Lebensmittelpreise oder aus Sparsamkeit: Auch hierzulande sorgt die Frage, wer bei Einladungen zahlen muss, regelmässig für Zündstoff.

Als ein 20-jähriger Schweizer in der Blick-Community zur Diskussion stellte, ob seine Freunde ihr Essen an seiner Geburtstagsparty selbst bezahlen sollten, gingen die Meinungen auseinander. Während einige Verständnis für das knappe Budget junger Leute zeigten, fiel das Verdikt vieler Leserinnen und Leser klar aus: «Wer einlädt, sollte auch zahlen!»