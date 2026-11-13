Briten-Premier träumt von Wiedereintritt in die EU

Zehn Jahre nach dem Brexit-Votum rüttelt Andy Burnham am Tabu: Der britische Premier will sein Land wieder in der EU sehen – aber nicht vor der nächsten Wahl. Zuerst soll nächste Woche ein Deal mit Brüssel her.

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Jahrelang machten britische Politiker um das Thema EU einen grossen Bogen. Andy Burnham (56) nicht. Der Labour-Premier sagte der BBC, er würde eine Rückkehr Grossbritanniens in die EU gern noch erleben. Sein Urteil über den Austritt: Der Brexit habe «mehr Schaden angerichtet als genutzt».

Nicht vor 2029

Ein Schnellschuss wird es nicht. Vor der nächsten Wahl schliesst Burnham den Wiedereintritt aus – sie steht 2029 an. Ob Labour dann mit einem Beitrittsversprechen antritt, lässt er offen.

Erst der Deal

Näher liegt ein Abkommen, das am Gipfel vom 20. November in Brüssel stehen soll. Burnham verspricht britischen Firmen weniger Bürokratie und tiefere Kosten. Geplant sind ein einfacherer Handel mit Lebensmitteln und ein Programm, das Jungen das Studieren und Arbeiten auf der anderen Seite des Ärmelkanals erleichtert. Der Preis: London müsste EU-Standards übernehmen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (68) spricht von «harten Verhandlungen». Die Aussenbeauftragte Kaja Kallas (49) rechnet mit kleinen Schritten.

Farage wettert

Die Brexit-Vorkämpfer laufen Sturm. Reform-UK-Chef Nigel Farage (62) hält Burnhams Kurs für einen schweren Fehler, ein zweites Referendum würde aus seiner Sicht das Land spalten. Tory-Chefin Kemi Badenoch (46) nennt neue Verhandlungen eine «schreckliche Idee».

Die Stimmung hat allerdings gedreht: In Umfragen sprechen sich inzwischen rund 55 Prozent der Briten für die Rückkehr aus. 2016 hatten 52 Prozent für den Austritt gestimmt, vollzogen wurde er Ende Januar 2020.