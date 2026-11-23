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Brasilianer mit Alzheimer verirrt sich im Regenwald
Video zeigt Moment
Hier wird der 74-Jährige vom Rettungsteam gefunden
Ein 74-jähriger Brasilianer wurde nach 11 Tagen Suche im dichten Amazonas-Regenwald gefunden. Er schlug sich bravourös durch, um zu überleben.
Publiziert: vor 6 Minuten
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