Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- In Brandenburg starben am Mittwochabend vier Menschen
- Ein überholendes Auto stiess mit drei Töfflis zusammen.
- Der Autofahrer kam verletzt ins Spital; ein Mopedfahrer wich aus
Guido FelderAusland-Redaktor
Bei den Toten handelt es sich um drei Mopedlenker sowie um einen Sozius. Ein vierter Mopedfahrer konnte laut focus.de ausweichen und blieb unverletzt. Das Unfallauto geriet in Brand und wurde gelöscht, der verletzte Autofahrer kam ins Spital. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme durch Ermittler wurde die Strasse voll gesperrt; Seelsorger betreuten Angehörige und Einsatzkräfte.