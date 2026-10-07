Bei einem schweren Unfall in Brandenburg sind am Mittwochabend vier Personen gestorben. Ein Auto war beim Überholen von mehreren Fahrzeugen in den Gegenverkehr geraten und mit drei Motorfahrrädern zusammengestossen; der Autofahrer wurde verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Brandenburg starben am Mittwochabend vier Menschen

Ein überholendes Auto stiess mit drei Töfflis zusammen.

Der Autofahrer kam verletzt ins Spital; ein Mopedfahrer wich aus

Guido Felder Ausland-Redaktor

Bei den Toten handelt es sich um drei Mopedlenker sowie um einen Sozius. Ein vierter Mopedfahrer konnte laut focus.de ausweichen und blieb unverletzt. Das Unfallauto geriet in Brand und wurde gelöscht, der verletzte Autofahrer kam ins Spital. Für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme durch Ermittler wurde die Strasse voll gesperrt; Seelsorger betreuten Angehörige und Einsatzkräfte.