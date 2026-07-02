Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Brand in Ludwigslust: Zwei Tote, Dutzende Verletzte, Klinik evakuiert
- Feuer im Dachstuhl der Radiologie-Abteilung breitete sich schnell aus
- Unklare Patientenzahl im Gebäude, eine Person wird reanimiert
Janine EnderliRedaktorin News
Bei einem Brand in einem Spital im deutschen Ludwigslust im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Menschen gestorben und Dutzende verletzt worden.
Das Feuer brach am frühen Donnerstagmorgen in der Klinik aus. Umgehend wurden Personal und Patienten evakuiert, wie der NDR berichtet. Aktuell werde eine Person wiederbelebt.
Feuer in Dachstuhl ausgebrochen
Offenbar brach das Feuer im Dachstuhl der Radiologie-Abteilung aus. Anschliessend breitete es sich rasch im ganzen Spital aus.
Wie viele Patienten zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude waren, ist unklar.