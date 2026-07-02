Grosseinsatz in Norddeutschland: In einem Spital ist ein Feuer ausgebrochen. Mindestens zwei Personen kamen ums Leben.

2 Tote und über 30 Verletzt bei Brand in Spital

2 Tote und über 30 Verletzt bei Brand in Spital

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Brand in Ludwigslust: Zwei Tote, Dutzende Verletzte, Klinik evakuiert

Feuer im Dachstuhl der Radiologie-Abteilung breitete sich schnell aus

Unklare Patientenzahl im Gebäude, eine Person wird reanimiert

Janine Enderli Redaktorin News

Bei einem Brand in einem Spital im deutschen Ludwigslust im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Menschen gestorben und Dutzende verletzt worden.

Das Feuer brach am frühen Donnerstagmorgen in der Klinik aus. Umgehend wurden Personal und Patienten evakuiert, wie der NDR berichtet. Aktuell werde eine Person wiederbelebt.

Feuer in Dachstuhl ausgebrochen

Offenbar brach das Feuer im Dachstuhl der Radiologie-Abteilung aus. Anschliessend breitete es sich rasch im ganzen Spital aus.

Wie viele Patienten zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude waren, ist unklar.