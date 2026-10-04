Mehrere Verletzte bei Brand auf Campingplatz am Gardasee

Am frühen Sonntagmorgen brach auf einem Campingplatz am Gardasee ein Brand aus. Über 20 Menschen wurden verletzt. Eine Person befindet sich in kritischem Zustand. Das Feuer ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Brandursache ist noch unklar.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Es war noch dunkel, als die Flammen plötzlich in den Himmel schossen. Kurz nach 6 Uhr morgens brach am Sonntag auf dem Campingplatz «Bella Italia» in der Gemeinde Peschiera del Garda am Südufer des Gardasees ein Feuer aus, wie italienische Medien berichten.

Nach ersten Angaben der Behörden mussten mindestens 24 verletzte Campinggäste ins Spital gebracht werden. Eine Person befindet sich laut Medienberichten in kritischem Zustand. Sieben wurden mittelschwer verletzt. Zur Identität der Verletzten äusserten sich die Behörden zunächst nicht näher. Die Brandursache ist bislang noch unklar.

Explodierende Gasflaschen behinderten Löschung

Die Flammen konnten gegen 9 Uhr unter Kontrolle gebracht werden. Laut dem Newsportal «Virgilio» waren zwanzig Feuerwehrleute sowie sechs Löschfahrzeuge im Einsatz. Die Löscharbeiten seien durch explodierende Gasflaschen erschwert worden, heisst es in Medienberichten weiter.

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zahlreiche Gäste auf dem Gelände des Campingplatzes. Rund 20 Mobilheime und Bungalows seien durch die Flammen beschädigt worden. Bilder in den sozialen Medien zeigen auch zerstörte Fahrzeuge.

Ein Blick-Leser erlebte den Brand auf dem Campingplatz mit. «Gegen 6 Uhr hörten wir einen Knall und etwas später Feuerwehr und Ambulanz. Wir dachten erst, es sei ein Unfall auf der Strasse draussen», schildert der Leser. Erst nach dem Aufstehen sei ihm der Gestank in die Nase gestiegen und er habe das verheerende Ausmass des Brandes gesehen.

Deutsche Feuerwehrleute halfen in ihren Ferien aus

Der venetische Regionalratspräsident Luca Zaia gab in einem Facebook-Beitrag bekannt, dass die italienische Feuerwehr sogar durch deutsche Feuerwehrleute bei der Löschung des Brandes unterstützt wurde. Diese befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes als Gäste auf dem Campingplatz.

«Vielen Dank an die vier Feuerwehrleuten aus Dietzenbach, die sich seit gestern in den Ferien auf dem Campingplatz befanden und angesichts des Notfalls beschlossen, sofort einzugreifen, um die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr einzudämmen», schrieb Zaia.

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