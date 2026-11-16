Brutaler Angriff im deutschen Bottrop: Ein 20-jähriger, nackter Mann griff am Freitag auf einem Spielplatz einen Polizisten an und verletzte ihn mit einer umgebauten Schere am Kopf. Der Verdächtige wurde festgenommen und sitzt nun in Haft.

Darum gehts In Bottrop zog sich ein 20-Jähriger auf einem Spielplatz nackt aus, die Polizei rückte aus

Bei der Verfolgung verletzte er einen Beamten mit umgebauter Nagelschere an Kopf und Nacken

Gegen den Mann wird wegen versuchten Totschlags ermittelt, ein Richter ordnete nun U-Haft an

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Weil sich ein Mann auf einem Kinderspielplatz im deutschen Bottrop nackt auszog, rückte die Polizei am Freitagnachmittag an. Kinder sollen sich zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort aufgehalten haben, wie «Bild» berichtet. Nach wenigen Minuten traf eine Polizeistreife ein, doch der 20-jährige Verdächtige flüchtete zunächst. Als die Beamten ihn verfolgten, blieb er plötzlich stehen, drehte sich um und griff an.

Mit einer umgebauten Nagelschere in der Faust schlug er mehrfach auf den Kopf und Nacken eines Beamten ein, wie «Bild» in Bezugnahme auf Polizeiangaben berichtet. Erst nach einem Handgemenge gelang es den Polizisten, den Angreifer zu überwältigen und zu fesseln. Glücklicherweise waren die Verletzungen des Beamten nicht lebensbedrohlich, und der Polizist konnte das Spital bereits am nächsten Tag verlassen.

Der Angreifer, ein Deutsch-Türke, ist laut «Bild» der Polizei bereits wegen mehrerer Gewaltdelikte bekannt. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Essen wirft ihm vor, die tödliche Verletzung des Beamten billigend in Kauf genommen zu haben. Der Haftrichter ordnete Untersuchungshaft an.