Die USA investieren über 20 Milliarden Dollar in die Entwicklung der F/A-XX, eines trägergestützten Kampfjets der sechsten Generation. Ab den 2030er-Jahren soll er ältere Modelle ersetzen und mit Drohnen zusammenarbeiten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft US Navy vergibt Boeing 20-Milliarden-Auftrag für F/A-XX-Jetentwicklung

F/A-XX bietet Tarnkappentechnik, Drohnenintegration und grössere Reichweite

Zwei Jets der sechsten Generation für Marine und Luftwaffe geplant

Guido Felder Ausland-Redaktor

Die USA machen den nächsten grossen Schritt im Luftkrieg: Die US Navy vergibt laut eigenen Angaben Boeing einen Entwicklungsauftrag von mehr als 20 Milliarden Dollar für die F/A-XX, einen Kampfjet der sechsten Generation. Der trägergestützte Jet soll ab den 2030er-Jahren die alternde F/A-18E/F Super Hornet und die Kampfflugzeug-Version EA-18G Growler ergänzen und später ersetzen. Gleichzeitig wird er neben der F-35C fliegen und mit unbemannten Kampfdrohnen zusammenarbeiten.

Die F/A-XX soll vor allem grössere Reichweite, extreme Tarnkappeneigenschaften, modernste Sensoren und eine enge Vernetzung mit Drohnen bieten. Damit will die US Navy ihre Flugzeugträger auch in stark umkämpften Lufträumen einsetzen können.

Kampf im Verband

Der Jet ist allerdings nicht das einzige US-Projekt der sechsten Generation. Die US Air Force entwickelt ebenfalls mit Boeing die F-47, einen landgestützten Kampfjet. Er soll voraussichtlich Ende dieses Jahrzehnts erstmals fliegen. Damit baut Washington parallel zwei unterschiedliche sechste Generationen auf: die F-47 für die Luftwaffe und die F/A-XX für die Marine.

Damit zeichnet sich ein neues Wettrüsten am Himmel ab. Die nächste Generation von Kampfjets soll nicht mehr allein kämpfen. Sie wird zum fliegenden Kommandozentrum, das Sensoren, Waffen und ganze Schwärme unbemannter Flugzeuge miteinander verbindet.