Ein tragischer Unfall ereignete sich am Samstag nahe Vranje, Serbien: Ein 27-jähriger Schweizer verunglückte tödlich, als ein BMW bei Regen von der Strasse abkam und sich überschlug.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schweizer (27) stirbt bei Unfall in Serbien nahe Vranje am Samstag

BMW kam bei Regen von Strasse ab, überschlug sich mehrfach

Eine Person schwer, zwei leicht verletzt laut serbischen Medienberichten

Janine Enderli Redaktorin News

Am Samstag kam es in der Nähe der Stadt Vranje in Serbien zu einem schweren Unfall. Ein 27-jähriger Schweizer mit serbischen Wurzeln kam dabei laut mehreren serbischen Medien ums Leben.

Ein Auto – ein BMW – ist am Samstagabend von der Autobahn bei Vrbovo abgekommen. Anschliessend überschlug es sich. Der Unfall ereignete zehn Kilometer von der Stadt Vladičina Han entfernt.

Junger Mann kämpft im Spital um sein Leben

Der junge Mann, der sich im Auto befand, erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Eine weiterer junge Mann wurde schwer verletzt und wird derzeit im Spital von Niš behandelt. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Gruppe war offenbar unterwegs in Richtung Vranje, woher der Mann ursprünglich kommt.

Die Polizei klärt nun die Unfallursache. Es wird angenommen, dass der Verkehrsunfall durch nasse Fahrbahn, Regen und unangemessene Geschwindigkeit verursacht wurde.