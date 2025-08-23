Ukraine begeht ihren Unabhängigkeitstag – bei trüben Aussichten auf Frieden

Von Daniel Macher, Redaktor am Newsdesk

Seit dreieinhalb Jahren verteidigt sich die Ukraine im Angriffskrieg gegen Russland. Millionen Menschen mussten seitdem fliehen, Tausende Städte und Dörfer wurden zerstört. Nach Uno-Angaben wurden bislang mehr als 11'000 Zivilisten getötet, über 20'000 verletzt. Die tatsächlichen Zahlen dürften aber deutlich höher liegen, auch weil es keine verlässlichen Angaben zu den militärischen Verlusten gibt.

Am Sonntag hat die Ukraine ihren Unabhängigkeitstag gefeiert – begleitet von Drohnenangriffen auf beiden Seiten. «So schlägt die Ukraine zu, wenn ihre Aufrufe zum Frieden ignoriert werden», erklärte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski mit Blick auf die Drohnenangriffe in seiner Botschaft zum Jahrestag der Unabhängigkeit von 1991.

Der Krieg habe zu einem neuen Selbstwertgefühl der Ukrainer geführt, die sich nicht mehr auf den guten Willen anderer verliessen, sondern ihr Schicksal selbst in die Hand nähmen und bereit seien, für ihre Freiheit zu kämpfen, sagte der ukrainische Präsident.

Er erinnerte an die täglichen Luftschläge Russlands gegen zivile Einrichtungen wie Krankenhäuser und Schulen in der Ukraine.

Zu den Feierlichkeiten reisten der kanadische Premierminister Mark Carney und der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellog, nach Kiew. Selenski erklärte: «Heute stimmen die USA und Europa überein: Die Ukraine hat noch nicht vollständig gewonnen, aber sie wird sicherlich nicht verlieren.» Er fügte hinzu: «Die Ukraine hat ihre Unabhängigkeit gesichert. Die Ukraine ist kein Opfer; sie ist ein Kämpfer.»

Selenski dankte auch anderen Staatschefs und hochrangigen Persönlichkeiten für ihre Wünsche zum Unabhängigkeitstag – darunter der chinesische Präsident Xi Jinping, der britische König Charles, Papst Leo XIV und US-Präsident Donald Trump, dessen Brief er auf der Plattform X veröffentlichte.