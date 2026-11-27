Im Golf von Oman hat das US-Militär am Donnerstag ein Handelsschiff lahmgelegt. Die M/V Pacific Archer ignorierte Blockadewarnungen nach Abfahrt aus Bandar Abbas. Die Besatzung blieb unverletzt.

Darum gehts US-Streitkräfte stoppten im Golf von Oman einen Frachter, der zuvor Bandar Abbas verlassen hatte

Ein US-Militärflugzeug legte den Antrieb des Schiffs lahm, die zivile Besatzung blieb unverletzt

Centcom zufolge wurden bisher 158 Handelsschiffe umgelenkt und sechs ausser Gefecht gesetzt

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die US-Streitkräfte haben am Donnerstag im Golf von Oman ein Handelsschiff gestoppt, das versucht hatte, eine von den USA durchgesetzte Seeblockade zu durchbrechen, teilte das US-Regionalkommando (Centcom) am Freitag auf X mit. Laut Centcom ignorierte die unter der Flagge von Palau fahrende M/V Pacific Archer mehrere Warnungen und verliess zuvor den iranischen Hafen Bandar Abbas.

Ein US-Militärflugzeug setzte Präzisionsmunition ein, die das Heck des Massengutfrachters traf und dessen Antrieb lahmlegte. Die zivile Besatzung blieb unverletzt.

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Centcom betont, dass bisher 158 Handelsschiffe erfolgreich umgelenkt wurden, während sechs weitere, die sich weigerten zu kooperieren, ausser Gefecht gesetzt wurden. Das US-Regionalkommando fordert alle Schiffe in den Gewässern des Golfs von Oman und in der Nähe der Strasse von Hormus auf, die Blockadeanweisungen strikt zu befolgen.