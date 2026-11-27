Darum gehts
- US-Streitkräfte stoppten im Golf von Oman einen Frachter, der zuvor Bandar Abbas verlassen hatte
- Ein US-Militärflugzeug legte den Antrieb des Schiffs lahm, die zivile Besatzung blieb unverletzt
- Centcom zufolge wurden bisher 158 Handelsschiffe umgelenkt und sechs ausser Gefecht gesetzt
Die US-Streitkräfte haben am Donnerstag im Golf von Oman ein Handelsschiff gestoppt, das versucht hatte, eine von den USA durchgesetzte Seeblockade zu durchbrechen, teilte das US-Regionalkommando (Centcom) am Freitag auf X mit. Laut Centcom ignorierte die unter der Flagge von Palau fahrende M/V Pacific Archer mehrere Warnungen und verliess zuvor den iranischen Hafen Bandar Abbas.
Ein US-Militärflugzeug setzte Präzisionsmunition ein, die das Heck des Massengutfrachters traf und dessen Antrieb lahmlegte. Die zivile Besatzung blieb unverletzt.
Centcom betont, dass bisher 158 Handelsschiffe erfolgreich umgelenkt wurden, während sechs weitere, die sich weigerten zu kooperieren, ausser Gefecht gesetzt wurden. Das US-Regionalkommando fordert alle Schiffe in den Gewässern des Golfs von Oman und in der Nähe der Strasse von Hormus auf, die Blockadeanweisungen strikt zu befolgen.