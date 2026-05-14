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Blick in Pakistan
Hier schlägt das Herz der weltweiten Fussballproduktion

Ein Grossteil der weltweit genutzten Fussbälle stammt aus Pakistan. Blick hat eine der Fabriken in Sialkot besucht.
Publiziert: vor 16 Minuten
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