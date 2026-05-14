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In Sialkot werden die meisten Fussbälle hergestellt
Blick in Pakistan
Hier schlägt das Herz der weltweiten Fussballproduktion
Ein Grossteil der weltweit genutzten Fussbälle stammt aus Pakistan. Blick hat eine der Fabriken in Sialkot besucht.
Publiziert: vor 16 Minuten
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Peter Hossli
und
Stefan Bohrer
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