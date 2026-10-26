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Schock in Birmingham
Flugzeug kommt von Landebahn ab

Schreck am Flughafen in Birmingham: Eine Boeing 737-800 aus Venedig gerät am Sonntagnachmittag bei der Landung von der Piste. Heftige Windböen sorgten für den Zwischenfall in der englischen Stadt.
Publiziert: vor 1 Minute
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