Beste Feinde
Mamdani und Trump wollen sich im Weissen Haus treffen

Der linke Demokrat Mamdani kommt nach seiner Wahl zum Bürgermeister von New York zu Donald Trump ins Weisse Haus. Beide Politiker hatten bisher kein gutes Haar aneinander gelassen.
Publiziert: 05:30 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Anhören
Der neu gewählte New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani ist für US-Präsident Donald Trump ein rotes Tuch.
Foto: Richard Drew

Darum gehts

  • Trump trifft sich mit neuem New Yorker Bürgermeister Zohran Mamdani
  • Mamdani will über Sicherheit und Lebenshaltungskosten in New York sprechen
  • Trump hatte Mamdani immer wieder als «Kommunisten» beschimpft
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Nach heftigen Verbalattacken gegen Zohran Mamdani (34) trifft sich US-Präsident Donald Trump (79) persönlich mit dem neugewählten New Yorker Bürgermeister.

Der Republikaner teilte auf der Plattform Truth Social mit, er werde den linken Demokraten am Freitag im Weissen Haus in Washington empfangen. Trump bezeichnete ihn in der Ankündigung erneut als «Kommunisten», der um das Treffen gebeten habe.

New York ist die teuerste Stadt der USA

Mamdanis Team bestätigte die Zusammenkunft. Für einen neu gewählten Bürgermeister sei ein solches Treffen mit dem US-Präsidenten üblich, teilte seine Sprecherin mit. Man wolle über öffentliche Sicherheit, wirtschaftliche Stabilität und jene Bezahlbarkeit des alltäglichen Lebens sprechen, für die die New Yorker vor rund zwei Wochen gestimmt hätten.

Am Tag seines Wahlsieges – und auch davor – hatte Mamdani selbst nicht mit scharfer Kritik an Trump gespart. Beim Sender MS NOW erklärte er nun, man habe sich mit dem Weissen Haus in Verbindung gesetzt, weil man sich mit jedem treffen wolle, solange es zum Vorteil der 8,5 Millionen New Yorker sei, die sich in der teuersten Stadt der USA ihren Alltag leisten müssten. «Ich möchte dem Präsidenten ganz offen sagen, was es bedeutet, sich wirklich für die New Yorker einzusetzen», sagte Mamdani.

Der linke Politiker – der lange als Aussenseiter im Rennen um das Amt gegolten hatte – hatte sich am 4. November in der New Yorker Bürgermeisterwahl durchgesetzt. Zum Jahreswechsel wird er sein Amt antreten.

Teilen
