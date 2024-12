Pornodarstellerin Lily Phillips hatte im Oktober an einem Tag Sex mit 101 Männern. Dafür wurde extra ein Airbnb gemietet. Die Besitzer der Wohnung zeigen sich jetzt geschockt, was in den vier Wänden passierte. Sie wussten nichts von dem Sex-Projekt.

Pornodarstellerin hatte Sex mit 101 Männern in gemieteter Airbnb-Wohnung

Besitzer und Nachbarn schockiert über unerwartete Nutzung der Luxuswohnung

Johannes Hillig

Am Ende lagen jede Menge benutzte Kondome und Taschentücher auf dem Boden. Die britische Pornodarstellerin Lily Phillips (23) hatte an nur einem Tag Sex mit 101 Männern. Dabei wurde sie von dem Youtuber Josh Pieters (31) begleitet. Auszüge aus dem Film sorgten Anfang Dezember weltweit für Schlagzeilen.

«Es war härter, als ich dachte. Es ist nichts für schwache Mädchen. Ich weiss nicht, ob ich es jemandem empfehlen würde», sagte der Onlyfans-Star nach dem Tag. Der Sex-Dreh fand bereits im Oktober statt. Es wurde extra ein Airbnb für einen Tag gemietet. Die Besitzer der Luxuswohnung in einem noblen Viertel in London wussten offenbar bis jetzt nicht, wofür Lily Phillips die Unterkunft gebucht hatte.

Das Haus soll einer Familie gehören. Die Besitzer schrieben auf Airbnb über den Pornostar: «Lily ist ein liebenswerter Gast, der sich an alle Hausregeln hält und vor der Ankunft gut kommuniziert.» Die Britin wiederum bedankte sich mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und schrieb dazu «War perfekt.»

«Sie hatte auch keine Spuren hinterlassen»

Inzwischen wissen die Besitzer allerdings, was sich in ihren vier Wänden abspielte. Und sie sind schockiert. «Wir wurden jetzt darüber informiert», sagt eine der Besitzerinnen zur «Dailymail». «Leider wussten wir nichts darüber, was sie in der Wohnung gemacht hat. Sie hatte auch keine Spuren hinterlassen.» Weiter will sich die Besitzerin nicht dazu äussern.

Wie die «Dailymail» weiter berichtet, wird die Unterkunft auf Airbnb als «geschmackvoll eingerichtete Einzimmerwohnung mit eigenem Garten» beschrieben. Kostenpunkt pro Nacht: bis zu 560 Pfund, umgerechnet 635 Franken – inklusive Reinigungskosten. Lily Phillips dürfte mit dem Sex-Dreh gegen eine Reihe der Grundregeln von Airbnb verstossen haben. Sexarbeit oder «die Erstellung kommerzieller Pornografie, Fotos oder Videos» sind streng verboten. Ob die Plattform sie nun sperren will, ist unklar.

Die Wohnung ist eine von sechs Umbauten in dem grossen Reihenhaus, in dem zahlreiche junge Berufstätige leben. Sie soll 1,5 Millionen Pfund, also rund 1,7 Millionen Franken, wert sein. Auch die Bewohner sind fassungslos, was in der Wohnung passierte. «Es ist total seltsam und ich wusste nicht einmal, dass das legal ist. Ich bin einfach so schockiert, weil ich nichts gesehen oder bemerkt hatte und daher nicht wusste, dass jemand da war», sagt einer der Bewohner zur «Dailymail».

«Ich will auf 1000 kommen und den Weltrekord brechen»

Währenddessen sucht Lily Phillips vermutlich nach einer neuen Unterkunft für ihr nächstes Vorhaben. Die Pornodarstellerin hat vor, an einem Tag mit 1000 Männern Sex zu haben, wie sie im Podcast «The Reality Check» verkündete. Damit würde sie ihren kürzlich aufgestellten eigenen Rekord von 101 Männern an einem Tag gleich verzehnfachen.

«Ich will auf 1000 kommen und den Weltrekord brechen», sagt sie. Dieser liege laut Phillips bei 919 Sex-Partnern an einem Tag, aufgestellt von Pornodarstellerin Lisa Sparks (48) im Jahr 2004. Allerdings gibt es Unklarheiten über die genaue Zahl, ausserdem wurde der Rekord nicht offiziell vom Guinness-Buch der Rekorde anerkannt.