Gulfstream-Jet in Bermuda-Dreieck verschwunden

Am Samstag ging der Kontakt zu einer Gulfstream-Maschine im Bermuda-Dreieck verloren – seither gilt der Jet als vermisst. Die US-Küstenwache hat eine Suchaktion gestartet.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Dem Bermuda-Dreieck hängt der Ruf nach, dass es auch bei besten Wetterbedingungen Flugzeuge und Schiffe schluckt – und das aus dem nichts. So passierte es auch am frühen Samstagmorgen (Ortszeit), als ein Gulfstream-Jet von Bermuda nach Boston verschwand.

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Die US-Luftfahrtbehörde verlor plötzlich den Kontakt zu der Maschine, wie unter anderem das amerikanische Nachrichtenportal News18 berichtet. An Bord der Maschine haben sich zu dem Zeitpunkt sechs Personen befunden. Die US-Küstenwache hat nun eine Suchaktion gestartet.