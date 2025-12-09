DE
Berliner Polizei verzweifelt
Häftling verrät seit vier Wochen seinen Namen nicht

Die Berliner Polizei rätselt seit einem Monat: Wer ist dieser Mann? Nun bittet sie die Öffentlichkeit um Mithilfe.
Publiziert: 10:52 Uhr
|
Aktualisiert: vor 46 Minuten
1/2
Die Berliner Polizei veröffentlichte diese Fotos des Verdächtigen.
Foto: Polizei Berlin

Darum gehts

  • Mann in U-Haft wegen räuberischer Erpressung, Identität unbekannt
  • Verdächtiger bedrohte Frau in Bar und flüchtete mit Portemonnaie
  • Festnahme am selben Tag, Verdächtiger ist etwa 1,85 m gross
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Georg NopperRedaktor News

Ein bisher namentlich unbekannter Mann sitzt seit rund einem Monat in Berlin in Untersuchungshaft. «Er selbst macht keine Angaben zu seinen Personalien», teilt die Polizei mit. Deshalb bittet sie nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei dessen Identifizierung. «Wer erkennt den Tatverdächtigen?», schreibt die Behörde in einer Mitteilung.

Der Mann sitzt wegen mutmasslicher räuberischer Erpressung. Das ist passiert: Am 23. November soll er eine Frau (51) in einer Bar in Berlin-Mitte aufgefordert haben, ihr Portemonnaie herauszugeben. Die Frau tat offenbar nicht, was er wollte, woraufhin der Mann mit erhobener Hand mit Schlägen gedroht haben soll. 

Festnahme am Tag der Tat

Verängstigt habe die Frau den Verdächtigen gebeten, sie nicht zu schlagen. Der Mann habe dann nach ihrem Portemonnaie gegriffen, welches sie in der Hand gehalten habe. Danach sei er geflüchtet.

Noch am selben Tag nahm die Polizei den Verdächtigen fest. Er kam daraufhin in Untersuchungshaft.

Neben Hinweisen zu seiner Identität sucht die Polizei auch nach Angaben zum Tathergang. Der Unbekannte ist etwa 1,85 gross und wiegt rund 90 Kilo.

