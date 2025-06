Bereits zwei Tote nach Champions-League-Final Erneut Ausschreitungen vor PSG-Feier im Parc des Princes in Paris

Nachdem es bereits am Samstagabend zu Ausschreitungen in der französischen Hauptstadt kam, ist die Pariser Polizei am Sonntag vor einer speziellen Feier im Parc des Princes erneut gefordert.

Publiziert: vor 39 Minuten | Aktualisiert: vor 34 Minuten