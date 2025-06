Ausschreitungen, Verletzte Frankreich versinkt nach PSG-Sieg im Chaos

Nach dem Sieg von Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale ist es in Frankreich zu Ausschreitungen gekommen. Die Polizei nahm in Paris zahlreiche Personen fest. In Grenoble wurden vier Menschen von einem Auto angefahren und teils schwer verletzt.

Publiziert: vor 27 Minuten | Aktualisiert: vor 25 Minuten