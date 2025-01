1/16 Teile von Los Angeles sehen aus wie eine Traumlandschaft. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Feuerwehr bekämpft Brände in Los Angeles mit speziellem Löschmittel

Phos-Chek verlangsamt Flammenausbreitung, färbt Landschaft leuchtend pink

24 Tote, 12'000 Gebäude zerstört, 180'000 Menschen evakuiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Georg Nopper Redaktor News

Die Feuerwehr bekämpft die Brände in Los Angeles weiter nach Kräften. Mindestens 24 Menschenleben hat das Inferno bereits gekostet, 12'000 Gebäude wurden komplett oder teilweise zerstört. Die Feuerwehr setzt bei ihren Bemühungen auch ein spezielles Mittel ein, das die Ausbreitung der Flammen verlangsamen oder stoppen soll.

Nach Angaben der Feuerwehr aus der kanadischen Provinz British Columbia wird das Phos-Chek genannte Mittel dem Löschwasser beigemischt. Es basiert auf Ammoniumphosphat und Sulfat und wird von Löschflugzeugen und -helikoptern abgeworfen. Die leuchtend pinke Farbe wird hinzugefügt, um sicherzustellen, dass die Feuerwehrleute das bereits versprühte Mittel in der Landschaft sehen können.

Ausdehnung auf bisher unberührte Viertel

Der Farbstoff sorgt dafür, dass manche Teile von Los Angeles aussehen wie eine Traumlandschaft: Autos, Gärten und Häuser erstrahlen in leuchtendem Pink.

Allein durch das «Palisades Fire» wurden seit Dienstag 9500 Hektar Fläche verwüstet. Vom «Eaton Fire», welches im Vorort Altadena wütet, sind etwa 5660 Hektar betroffen.

Am Wochenende dehnten sich die Brände auch auf bis dahin unberührte Viertel von Los Angeles aus. Die Behörden ordneten in weiteren Stadtteilen Evakuierungen an. Für die kommenden Tage warnt die US-Wetterbehörde vor erschwerenden Bedingungen, die weitere Brände begünstigen oder zur Ausdehnung bestehender Feuer führen könnten.

Räumungsarbeiten dürften bis zu neun Monate dauern

Mehr als 180'000 Menschen mussten in den vergangenen Tagen ihre Häuser verlassen, unter ihnen zahlreiche Hollywood-Stars und reiche Bewohner der Westküstenstadt. Die Evakuierungsmassnahmen blieben am Sonntag für 100'000 Einwohner weiterhin bestehen.

Nach Einschätzung des kalifornischen Gouverneurs Gavin Newsom könnte es sechs bis neun Monate dauern, die Trümmer nach den Bränden wegzuräumen. Zunächst solle binnen zwei Wochen die Inspektion aller betroffenen Gebäude abgeschlossen werden, kündigt Newsom gegenüber CNN an.