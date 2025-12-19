US-Präsident Trump kündigt die «Patriot Games» an, einen viertägigen Jugendsportwettbewerb zur Feier des 250. Geburtstags der USA. Die besten Highschool-Athleten aus allen Bundesstaaten und Territorien sollen 2026 daran teilnehmen.

Trump plant «Patriot Games» zum 250. Geburtstag der USA

Triumphbogen in Washington D.C. und UFC-Kampf im Weissen Haus geplant

Die Trump-Administration hat eine neue Initiative zur Feier des 250. Geburtstags der Vereinigten Staaten angekündigt. Wie CNN berichtet, plant Präsident Donald Trump die Ausrichtung der sogenannten «Patriot Games», eines viertägigen Sportwettbewerbs für Highschool-Athleten aus allen Bundesstaaten.

Laut der offiziellen Ankündigung sollen jeweils ein junger Mann und eine junge Frau aus jedem Staat teilnehmen. «Im Herbst werden wir die allerersten Patriot Games ausrichten, eine beispiellose viertägige Sportveranstaltung mit den besten Highschool-Athleten», erklärte Trump in einer Videobotschaft.

Vergleiche mit «Die Tribute von Panem»

Kritische Stimmen gibt es besonders aus den Reihen der Demokraten. Diese haben die geplanten Spiele online mit der dystopischen Jugendromanserie «Die Tribute von Panem» verglichen. Die Trump-Administration hält jedoch an ihren Plänen fest und sieht die Veranstaltungen als Möglichkeit, den Nationalstolz zu stärken.

Neben den Patriot Games kündigte Trump weitere Vorhaben an, darunter den Bau eines Triumphbogens in Washington D.C.. «Wir sind die einzige bedeutende Stadt ohne Triumphbogen. Einen wunderschönen Triumphbogen, wie in Paris. Er heisst Arc de Triomphe, und wir werden sehr bald einen in Washington, D.C. haben», sagte der Präsident.

Ambitionierte Pläne zum Feiertag

Die Ankündigungen sind Teil umfassender Bemühungen der Trump-Regierung, die Feierlichkeiten zum 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit zu gestalten. Die Umsetzung dieser ambitionierten Pläne bleibt abzuwarten.