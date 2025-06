1/4 Bei einem Waldbrandeinsatz im US-Bundesstaat Idaho wurden mindestens zwei Menschen getötet. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Schüsse auf Feuerwehrleute bei Waldbrandeinsatz in Idaho, mindestens zwei Tote

Sheriff: Ersthelfer stehen unter aktivem Scharfschützenfeuer am Canfield Mountain

FBI leistet taktische und operative Unterstützung bei dem Vorfall Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei Schüssen auf Feuerwehrleute während eines Waldbrandeinsatzes im US-Bundesstaat Idaho sind Berichten zufolge mindestens zwei Menschen getötet worden. Die Zahl der Verletzten sei unklar, berichteten US-Medien unter Berufung auf Behördenangaben übereinstimmend.

Am frühen Sonntagabend hatte der Sheriff des Kootenai Countys, Robert Norris, gesagt, dass Ersthelfer «in diesem Moment aktiv unter Scharfschützenfeuer stehen». Viele Details zu dem Vorfall nahe der nördlichen Stadt Coeur d'Alene waren zunächst unklar.

Weiteren Toten gefunden

Wenige Stunden später haben die Behörden nach eigenen Angaben die Leiche des mutmasslichen Schützen gefunden. «Nach vorläufigen Informationen gehen wir davon aus, dass er der einzige Schütze war», sagte der Sheriff von Kootenai County, Richard Norris, am Sonntagabend (Ortszeit) vor Journalisten. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr mehr.

In einer Mitteilung erklärte er kurz zuvor, Mitglieder des Spezialteams hätten «eine tote männliche Person auf dem Canfield Mountain gefunden». In der Nähe sei zudem eine Schusswaffe gefunden worden.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laut Norris waren Informationen zu einem Feuer in den Bergen am Canfield Mountain am frühen Nachmittag eingegangen. Dort sei dann auf die Feuerwehrleute im Einsatz geschossen worden. Zivilisten kämen vom Berg herunter – es könnte laut Norris auch welche geben, die dort oben festsitzen und unter Schock stehen. «Wir sind bereit, diesen Verdächtigen so schnell wie möglich zu neutralisieren.» Unklar war zunächst, um es einen oder mehrere Schützen gab.

Die «New York Times» berichtete unter Berufung auf eine Kliniksprecherin von einem weiteren Opfer, das eingeliefert worden sei. Dessen Zustand war nicht bekannt.