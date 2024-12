An einer christlichen Schule im US-Bundesstaat Wisconsin ist es am Montag offenbar zu Schüssen gekommen. Fünf Menschen starben.

Die christliche Privatschule Abundant Life. Hier eröffnete der Schütze das Feuer. Foto: Screenshot Google Maps

Amok-Alarm im US-Bundesstaat Wisconsin: Gegen 11 Uhr kam es an einer Privatschule in der Stadt Madison zu Schüssen. Ein Schütze sei vor dem Mittag in die Schule gestürmt, wo er zahlreiche Schüsse abfeuerte, teilte die Polizei an einer Pressekonferenz mit.

Dabei kamen fünf Personen (inklusive des Schützen) ums Leben. Mehrere Personen sollen zudem schwere Schussverletzungen erlitten haben.

Nach seiner Tat soll sich der Schütze ersten Angaben zufolge selbst gerichtet haben. Es handelt sich beim Schützen laut Polizeiangaben um einen «Jugendlichen». Seine Identität sei noch nicht geklärt.

Schüler zwischen fünf und 18 Jahren besuchen die betroffene Privatschule.