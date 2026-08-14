Erneut ist die Hafenstadt Mokka in Jemen Ziel von Angriffen der Huthi-Miliz geworden. Bei Raketenangriffen auf Wohngebiete und Handelsschiffe kamen sechs Menschen ums Leben.

Sechs Tote bei Huthi-Angriff auf Hafenstadt Mokka in Jemen

Sechs Tote bei Huthi-Angriff auf Hafenstadt Mokka in Jemen

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Sechs Menschen haben am Freitagvormittag bei Raketenangriffen der Huthi-Miliz auf die Hafenstadt Mokka in Jemen ihr Leben verloren. Dies berichten Staatsmedien in Bezugnahme auf einen Militärvertreter.

Ballistische Raketenangriff hätten demnach Wohngebiete sowie Handelsschiffe im Hafen getroffen. Neben Zivilisten sollen auch zwei Sicherheitskräfte unter den Todesopfern sein. Zwei Handelsschiffe gerieten laut Medienberichten in Brand.

Mokka liegt nur rund 75 Kilometer nördlich der strategisch enorm wichtigen Meerenge Bab al-Mandab (dem «Tor der Tränen»), über die ein Grossteil des globalen Seehandels und Öltransports läuft.