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Ausland
Elch-Attacke in den USA: Frau rettet Hunde mit Bärenspray
Bei tierischem Angriff
Zum Glück half der Bärenspray
Eine Elchmutter sorgt vor einem Reihenhaus in Montana für Panik und nimmt drei Hunde ins Visier. Als das Tier immer näher kommt, bleibt der Besitzerin nur eine ungewöhnliche Waffe.
Publiziert: 12:09 Uhr
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Iryna Poddubna
Videoredaktorin Blick
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