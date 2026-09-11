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Bei tierischem Angriff
Zum Glück half der Bärenspray

Eine Elchmutter sorgt vor einem Reihenhaus in Montana für Panik und nimmt drei Hunde ins Visier. Als das Tier immer näher kommt, bleibt der Besitzerin nur eine ungewöhnliche Waffe.
Publiziert: 12:09 Uhr
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