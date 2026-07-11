Touristenboot in Vietnam kentert – mindestens 15 Tote

Ein Touristenboot ist am Samstag vor der vietnamesischen Insel gekentert. Das Schnellboot sank bei starkem Seegang. Mindestens 15 Menschen starben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Touristenboot vor Phu Quoc am Samstag gekentert, 13 Uhr Ortszeit

Viele Passagiere waren im umgestürzten Boot eingeschlossen, Rettung erschwert

Unglück ereignete sich 400 Meter vor Hon May Rut Ngoai

Janine Enderli Redaktorin News

Ein Ausflugsboot mit Touristen ist am Samstag vor der vietnamesischen Ferieninsel Phu Quoc gekentert. Das Unglück ereignete sich rund 400 Meter vor der Insel Hon May Rut Ngoai, als das Schnellboot auf dem Weg von Hon May Rut zum Hafen An Thoi war, berichtet das Nachrichtenportal VnExpress. Rettungskräfte und umliegende Boote eilten zur Unglücksstelle, nachdem alle Insassen ins Meer geschleudert worden waren.

Nach ersten Angaben der Behörden der Sonderwirtschaftszone Phu Quoc kenterte das von der Ocean Pear Island Company betriebene Schnellboot gegen 13 Uhr Ortszeit.

Mehrere Touristenboote in der Nähe reagierten sofort und beteiligten sich an den Rettungsarbeiten. Ein Bootsführer berichtete, sein Schiff habe die Unglücksstelle innerhalb von etwa fünf Minuten erreicht. Die Bergung sei jedoch erschwert worden, da zahlreiche Passagiere im umgestürzten Boot eingeschlossen gewesen seien. «Nur wenige Menschen konnten bei Bewusstsein aus dem Boot gerettet werden», sagte ein Helfer. Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte offenbar starker Seegang.

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