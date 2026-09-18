Ein italienischer Eurofighter wurde bei einem Angriff auf die saudische Luftwaffenbasis Ta’if beschädigt. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag. Verteidigungsminister Crosetto ordnete eine Lagebesprechung an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Saudische Luftwaffenbasis Ta’if am Donnerstag von Angriffen getroffen, Eurofighter beschädigt

Kein italienischer Soldat verletzt, nur ein Flugzeug betroffen, sagt Ministerium

Italien stellt 1100 Soldaten für Operation Prima Parthica gegen IS

Janine Enderli Redaktorin News

In der Nacht auf Donnerstag ist die saudische Luftwaffenbasis Ta’if im Westen des Landes mehrfach angegriffen worden. Dabei wurde auch ein italienisches Kampfflugzeug vom Typ F‑2000 (Eurofighter) getroffen, das sich in einem abgelegenen Bereich der Basis befand. Dies berichten italienische Medien unter Berufung auf das italienische Verteidigungsministerium.

Bei dem Vorfall seien keine italienischen Soldaten verletzt oder getötet worden. Neben dem betroffenen Flugzeug seien keine weiteren italienischen Mittel oder Infrastrukturen beschädigt worden.

Verteidigungsminister beruft Lagebesprechung ein

Italien ist mit eigenem Militärpersonal im Rahmen der internationalen Operation Inherent Resolve in der Region präsent. Der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto liess sich laufend über die Lage informieren und berief für den Vormittag eine Lagebesprechung im Verteidigungsministerium ein.

Italien leistet im Rahmen der Operation unter dem nationalen Codenamen Prima Parthica einen der grössten europäischen Beiträge im Kampf gegen den IS und stellt dafür ein Kontingent von rund 1100 Soldatinnen und Soldaten bereit.