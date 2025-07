Nordkorea soll 30'000 Soldaten nach Russland schicken

Ein nordkoreanischer Soldat an der russischen Front im letzten Dezember.

Es ist eine brutale Taktik, die Kremlchef Wladimir Putin an vielen Orten in der Ukraine verfolgt: Um weiter vorzurücken, schickt er seine Truppen ohne Rücksicht auf Verluste in Gebiete, in denen sich möglicherweise Schiessanlagen befinden – die Taktik der sogenannten «Fleischangriffe» hat mein Kollege Johannes Hillig hier erklärt. Putin sucht deshalb händeringend nach Verstärkung – und scheint erneut in Nordkorea fündig geworden zu sein.

Wie CNN berichtet, sollen in den kommenden Monaten zusätzlich 25'000 bis 30'000 nordkoreanische Soldaten an die Front geschickt werden. Das russische Verteidigungsministerium sei in der Lage, die benötigte Ausrüstung, Waffen und Munition bereitzustellen, um die nordkoreanischen Truppen in russische Kampfeinheiten zu integrieren, heisst es in dem Geheimdienstbericht. Es bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die nordkoreanischen Soldaten in von Russland besetzten Gebieten der Ukraine eingesetzt würden.

Satelliten-Aufnahmen zeigen laut CNN mögliche Vorbereitungen für die Verlegung der nordkoreanischen Truppen. So wurde am 18. Mai ein Landungsschiff im russischen Hafen Dunai gesichtet, das bis zu 400 Soldaten transportieren kann. Auch auf dem nordkoreanischen Flughafen Sunan wurden Anfang Juni Frachtflugzeuge beobachtet.

Im letzten November wurden bereits 11'000 nordkoreanische Soldaten entsandt, die Russland bei dem Angriffskrieg auf die Ukraine in der Region Kursk unterstützten. Ein Hauptproblem: die Sprache. Weil sich Nordkoreaner und Russen kaum verständigen können, soll es immer wieder zu heiklen Situationen kommen, wie meine Kollegin Janine Enderli in diesem Artikel erklärt. Bisher sollen in der Ukraine etwa 4000 nordkoreanische Soldaten getötet oder verletzt worden sein.