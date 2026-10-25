In einem katalanischen Örtchen nahe Barcelona kommt es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall. Ein Auto und ein Bus kollidieren, letzterer stürzt einen Hang hinunter. 41 Personen werden verletzt – 20 davon schwer.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

In Fogars de Montclús, rund 50 Kilometer nördlich von Barcelona, kommt es am Sonntag zu einem heftigen Unfall. Ein Bus und ein Auto kollidieren, woraufhin der Bus einen rund 20 Meter hohen Hang herunterstürzt. In der Folge werden rund 41 Personen verletzt.

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Laut der spanischen Zeitung «Ser» sind davon mindestens 20 schwer verletzt. Aufnahmen zeigen den Bus liegend in einem Waldstück. Die Polizei ist mit einem Grossaufgebot vor Ort. Es stehen rund 15 Krankenwagen im Einsatz, zwei Rettungshubschrauber und mehrere Vertreter der lokalen Feuerwehr.