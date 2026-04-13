Ein siebenjähriger Schweizer Bub ging im Hafen von Alcúdia auf Mallorca verloren. Ein aufmerksamer Busfahrer fand ihn und rief die Polizei. Die Familie wurde schnell wieder vereint.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein siebenjähriger Schweizer verlor sich im Hafen von Alcúdia, Mallorca

Ein Busfahrer und die Polizei ermöglichten ein glückliches Wiedersehen

Mehrere Polizeieinheiten beteiligten sich, Wiedersehen fand beim Hotel statt War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Ein siebenjähriger Schweizer sorgte auf Mallorca für bange Momente. Der Bub ging im Hafen von Alcúdia auf der spanischen Ferieninsel Mallorca plötzlich verloren. Doch die Geschichte nahm ein glückliches Ende – dank eines aufmerksamen Busfahrers und der schnellen Reaktion der Polizei.

Der Fahrer entdeckte das verirrte Kind und alarmierte sofort die Behörden, wie die spanische Nachrichtenagentur Europa Press berichtet. Innerhalb kürzester Zeit rückten mehrere Polizeieinheiten aus, um die Identität des Jungen festzustellen und seine Eltern zu finden.

Happy End beim Hotel

Beim nahegelegenen Hotel der Familie kam es dann zum emotionalen Wiedersehen. Die Eltern konnten ihren Sohn wieder in die Arme schliessen.

Die Polizei von Alcúdia mahnt nach dem Vorfall: Gerade in belebten Ferienregionen sollten Kinder nie aus den Augen gelassen werden.