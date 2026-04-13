Darum gehts
- Ein siebenjähriger Schweizer verlor sich im Hafen von Alcúdia, Mallorca
- Ein Busfahrer und die Polizei ermöglichten ein glückliches Wiedersehen
- Mehrere Polizeieinheiten beteiligten sich, Wiedersehen fand beim Hotel statt
Ein siebenjähriger Schweizer sorgte auf Mallorca für bange Momente. Der Bub ging im Hafen von Alcúdia auf der spanischen Ferieninsel Mallorca plötzlich verloren. Doch die Geschichte nahm ein glückliches Ende – dank eines aufmerksamen Busfahrers und der schnellen Reaktion der Polizei.
Der Fahrer entdeckte das verirrte Kind und alarmierte sofort die Behörden, wie die spanische Nachrichtenagentur Europa Press berichtet. Innerhalb kürzester Zeit rückten mehrere Polizeieinheiten aus, um die Identität des Jungen festzustellen und seine Eltern zu finden.
Happy End beim Hotel
Beim nahegelegenen Hotel der Familie kam es dann zum emotionalen Wiedersehen. Die Eltern konnten ihren Sohn wieder in die Arme schliessen.
Die Polizei von Alcúdia mahnt nach dem Vorfall: Gerade in belebten Ferienregionen sollten Kinder nie aus den Augen gelassen werden.