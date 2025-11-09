Das Cholesterinmedikament Repatha soll das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 25 Prozent senken – für Herzinfarkte sogar um 36 Prozent. Eine Grossstudie mit über 12'000 Teilnehmern zeigt bahnbrechende Ergebnisse.

Daniel Macher Redaktor News

Für Menschen mit hohem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gibt es neue Hoffnung. Das injizierbare Cholesterinmedikament Repatha des US-Pharmakonzerns Amgen hat in einer Grossstudie mit über 12'000 Teilnehmern einen bahnbrechenden Nutzen bewiesen.

Die auf dem Kongress der American Heart Association vorgestellten Daten sind spektakulär: Repatha senkt das Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei gefährdeten Patienten um beeindruckende 25 Prozent. Das Risiko für einen ersten Herzinfarkt verringert sich durch das Mittel sogar um massive 36 Prozent. Damit ist Repatha das erste Präparat aus der innovativen Gruppe der sogenannten PCSK9-Hemmer, das seine Wirksamkeit bei der Vorbeugung eines erstmaligen Herzereignisses nachweisen konnte.

So wirkt das Mittel

Repatha blockiert das Protein PCSK9, welches den Spiegel des «schlechten» LDL-Cholesterins im Blut reguliert. Es ist für Personen gedacht, bei denen herkömmliche Cholesterinsenker wie Statine nicht ausreichend wirken.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat die Zulassung von Repatha kürzlich erweitert. Nun können auch Erwachsene mit hohem Risiko aufgrund erhöhter LDL-Cholesterinwerte das Medikament erhalten – unabhängig davon, ob sie bereits an einer Herzkrankheit leiden.

Die Pille als Gamechanger?

Der Markt steht vor einem weiteren Umbruch. Der Pharmariese Merck arbeitet an einem ähnlichen PCSK9-Hemmer, der jedoch als unkomplizierte Pille eingenommen werden kann.

Der neue Wirkstoff Enlicitid soll das LDL-Cholesterin ähnlich stark senken wie die Spritzen. Studien zufolge soll die Pille den LDL-Wert um bis zu 60 Prozent reduzieren können. Zudem verringerte sich das Herzinfarkt-Risiko für Risikopatienten im ersten Jahr um bis zu 20 Prozent.

Mercks Forschungschef Dean Li sprach von dem Traum, PCSK9-Hemmer für alle zugänglich zu machen – als erschwingliches Medikament, das so unkompliziert einzunehmen ist wie ein Blutdruckmittel. Merck plant, Anfang 2026 die Zulassung in den USA zu beantragen und hofft, Enlicitid bereits 2027 auf den Markt bringen zu können.