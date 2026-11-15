Bei einem schweren Verkehrsunfall in Baden-Württemberg sind drei Menschen ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden leicht verletzt. Ein Auto stürzte von einer Brücke zehn Meter in die Tiefe.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Horror-Crash im deutschen Bundesland Baden-Württemberg: In Baden-Baden ist am frühen Sonntagmorgen ein Mercedes mit fünf Insassen von einer Brücke gestürzt und zehn Meter tiefer in die Böschung gekracht, wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilt. Zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren sowie eine weitere Person kamen ums Leben. Zwei weitere Insassen wurden leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei fuhr die 43-jährige Autolenkerin mit dem vollbesetzten Mercedes auf der Landstrasse L79a in Richtung Innenstadt. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass sie ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeugs von der Fahrbahn abkam. Das Auto stürzte in der Folge rund zehn Meter tief von einer dortigen Brücke und kam stark beschädigt in der Böschung zum Liegen.

Möglicher Alkoholeinfluss?

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarben die auf den Rücksitzen befindlichen Männer noch an der Unfallstelle, eine weitere Person erlag wenig später im Spital ihren Verletzungen. Die Fahrerin und ihre 26 Jahre alte Beifahrerin kamen leicht verletzt in umliegende Spitäler.

Da die Polizei die Angehörigen des dritten Todesopfers noch nicht verständigt hat, wurde die Identität zunächst nicht mitgeteilt, wie «Bild» berichtet. Nach Informationen der deutschen Boulevardzeitung soll es sich um eine Frau handeln.

Noch muss der genaue Unfallhergang ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat hierzu einen Sachverständigen hinzugezogen. Neben mehreren Polizeistreifen waren auch zahlreiche Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr sowie aufgrund des unwegsamen Geländes auch die Bergwacht vor Ort. Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden haben die Ermittlungen übernommen. Dabei wird auch eine mögliche Alkoholisierung der Fahrzeugführerin geprüft. Wie «Bild» aus Ermittlungskreisen erfuhr, soll ein entsprechender Anfangsverdacht bestehen.