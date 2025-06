Baby auf der Rückbank nicht angeschnallt Crocs-Ausbrecher Amin T. filmt sich im Auto mit Freundin und Kind

Der Gewalttäter floh im Oktober 2022 in Aarau in Crocs beim Ausladen aus einem Gefangenenwagen. Seither ist Amin T. auf der Flucht. In den sozialen Medien postet er immer wieder Videos.

Publiziert: vor 56 Minuten