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Aviatik-Experte Stefan Eiselin über den Flugzeug-Absturz in Überlingen
«Der Vater eines Opfers hat danach den Fluglotsen getötet»

Am 2. September 1998 stürzte Swissair-Flug 111 vor Halifax ab. Luftfahrtjournalist Stefan Eiselin blickt auf weitere fatale Flugkatastrophen mit Schweizer Bezug zurück: die «Tante Ju» am Piz Segnas, die Kollision über dem Bodensee und den Globe-Air-Absturz bei Nikosia.
Publiziert: 28.09.2026 um 12:32 Uhr
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Aktualisiert: vor 11 Minuten
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