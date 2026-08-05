Am Mittwoch wurde Wladimir Tkatschuk, Chef der Drohnenfabrik Uraldrone, bei einer Autoexplosion schwer verletzt. Der Rüstungsmanager liegt in kritischem Zustand auf der Intensivstation.

Marian Nadler Redaktor News

Am Mittwoch wurde Wladimir Tkatschuk, Geschäftsführer der Drohnenfabrik Uraldrone, die Drohnen des Typs Upyr herstellt, bei einer Autoexplosion verletzt. Er befindet sich aktuell in ernstem Zustand auf der Intensivstation. Das berichtet die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Rettungsdienst. «Die Ärzte kämpfen um sein Leben», zitiert Tass eine nicht näher genannte Quelle.

Wie die russische Zeitung «Kommersant» berichtet, explodierte Tkatschuks Mercedes im Dorf Bolschoi Istok in der Nähe der Stadt Jekaterinburg im Uralgebirge. Bilder und Videos, die in den sozialen Medien kuriserten, zeigten einen brennenden Wagen und das ausgebrannte Auto.

Laut Tass wurden Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Die Firma Uraldrone steht auf der Sanktionsliste der EU und der USA.