Ein Auto raste am Samstag in eine Menschenmenge von Rugby-Fans im australischen Newcastle. Zehn Personen wurden dabei verletzt. Ein fünfjähriges Mädchen und ein 67-jähriger Mann befinden sich im kritischen Zustand. Der 18-jährige Fahrer wurde festgenommen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In Newcastle fuhr ein 18-jähriger Autofahrer in Rugby-Fans.

Zehn Personen wurden verletzt, zwei davon in kritischem Zustand.

Der Fahrer wurde festgenommen. Berichten zufolge führte der 18-Jährige zuvor einen Burnout mit seinem Wagen aus.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Der Schock ist am Samstagmorgen im australischen Newcastle gross. In der rund 160 Kilometer nördlich von Sydney gelegenen Stadt raste ein 18-jähriger Autofahrer gegen 9.30 Uhr Ortszeit mit seinem BMW in eine grössere Menschenmenge, wie der Sender ABC berichtet. Bei der Gruppe handelte es sich um Rugby-Fans, die das Team der Newcastle Knights vor dem Finale in Sydney verabschieden wollten.

Zehn Menschen wurden bei dem Vorfall teils schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ein fünfjähriges Mädchen und ein 67-jähriger Mann befinden sich nach Angaben der Polizei von New South Wales in kritischem Zustand. Ein weiteres fünfjähriges und ein zweijähriges Mädchen befinden sich mittlerweile in stabilem Zustand.

Fahrer (18) festgenommen

Der 18-jährige Fahrer wurde vor Ort festgenommen und auf Alkohol und Drogen getestet. Laut Polizei gibt es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen. Der Fahrer soll vor dem Unfall laut Aussagen von David Waddell, dem stellvertretenden Polizeipräsidenten von New South Wales, «auffällig gefahren» sein.

Der Labour-Abgeordnete Daniel Repacholi schrieb auf Facebook: «Berichten zufolge soll ein Auto einen Burnout gemacht haben. Dabei verlor der Fahrer die Kontrolle und fuhr in Dutzende Menschen.» Bei einem Burnout tritt der Fahrer auf die Bremse und lässt dabei die Reifen durchdrehen, sodass das Gummi verbrennt und die Reifen qualmen. Der Bürgermeister von Newcastle, Gavin Morris, gab gegenüber Reportern an, dass der Fahrer vor Ort war, um das Team anzufeuern.

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Der Unfall führte dazu, dass die Newcastle Link Road in beide Richtungen gesperrt wurde und die Abfahrt des Mannschaftsbusses vertagt werden musste. Die Newcastle Knights erklärten: «Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen und ihren Familien.»