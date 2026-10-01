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Zwei Männer weggeschleudert
Auto kracht in Country Club

Schock im Country Club: Ein Auto rast in einen Golfclub-Shop in Massachusetts. Drei Personen werden dabei verletzt.
Publiziert: vor 5 Minuten
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Aktualisiert: 23.09.2026 um 15:39 Uhr
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