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Auto rast in Golfclub in Massachusetts
Zwei Männer weggeschleudert
Auto kracht in Country Club
Schock im Country Club: Ein Auto rast in einen Golfclub-Shop in Massachusetts. Drei Personen werden dabei verletzt.
Publiziert: vor 5 Minuten
|
Aktualisiert: 23.09.2026 um 15:39 Uhr
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