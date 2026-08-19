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Kosovo: Auto fährt über Trottoir
Auto fährt über Trottoir
Diese Szene sorgt für Diskussionen
Im Kosovo fährt ein Auto mit Schweizer Kennzeichen über das Trottoir. Der Vorfall sorgt auf Social Media für Gesprächsstoff.
Publiziert: vor 35 Minuten
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