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Auto fährt über Trottoir
Diese Szene sorgt für Diskussionen

Im Kosovo fährt ein Auto mit Schweizer Kennzeichen über das Trottoir. Der Vorfall sorgt auf Social Media für Gesprächsstoff.
Publiziert: vor 35 Minuten
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