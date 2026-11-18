Mehr als acht Jahre Haft für eine Musiklehrerin in Australien: Naomi Tekea C. wurde von ihrem 12-jährigen Schüler schwanger.

Darum gehts Ein Gericht in Perth verurteilt Ex-Lehrerin Naomi Tekea C. zu über acht Jahren Haft

Die Frau wurde 2025 von einem 12-Jährigen schwanger, die Tochter kam im Januar zur Welt

Eine Kamera der Mutter filmte den Missbrauch, C. kann frühestens nach 6,5 Jahren frei

Gabriel Knupfer Redaktor News

Ein Missbrauchsfall beschäftigt Australien: Am Dienstag verurteilte ein Gericht in Perth die Ex-Lehrerin Naomi Tekea C. (34) wegen Sex mit einem 12-Jährigen zu 8,5 Jahren Gefängnis.

Die verheiratete Musiklehrerin und Mutter wurde 2025 von dem Buben schwanger. Die gemeinsame Tochter kam im Januar zur Welt. Damals war der Missbrauch bereits aufgeflogen, wie «Bild» berichtet.

Die Mutter des Jungen hatte Verdacht geschöpft und in ihrem Haus eine Überwachungskamera installiert. Diese filmte den Missbrauch. C. wurde daraufhin verhaftet.

C. spricht von Liebe

Vor Gericht gab C. an, dass sie den Schüler geliebt habe. Für den Richter war dies aber kein Grund zur Milde. «Sie wussten, wie alt das Kind war, als Sie sich an ihm vergriffen haben», sagte er bei der Urteilsverkündung.

C. kann frühestens nach 6,5 Jahren auf Bewährung entlassen werden. Sie ist inzwischen von ihrem Mann getrennt.