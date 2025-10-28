Mann geht in Flugzeug mit Gabel auf Passagiere los

Ein 28-jähriger Passagier verletzte auf einem Lufthansa-Flug von Chicago nach Frankfurt zwei Jugendliche mit einer Gabel. Der Vorfall führte zu einer Umleitung nach Boston, wo der Mann festgenommen wurde.

1/2 Die Maschine musste wegen der Attacke ausserplanmässig in Boston landen.

Darum gehts Lufthansa-Flug umgeleitet nach Attacke eines Passagiers mit Gabel

Zwei Jugendliche wurden verletzt, Angreifer verhaftet

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach der ausserplanmässigen Landung einer Lufthansa-Maschine gibt es neue Details: Ein Passagier verletzte auf dem Flug von Chicago nach Frankfurt nach Angaben der zuständigen US-Staatsanwaltschaft zwei Jugendliche mit einer Metallgabel. Der 28-Jährige habe am Samstag einen der 17-Jährigen an der Schulter und den anderen am Hinterkopf getroffen, teilte die Behörde im Bundesstaat Massachusetts mit.

Als die Crew eingriff, habe der Mann mit den Fingern eine Pistole imitiert, sie sich in den Mund gesteckt und einen imaginären Abzug betätigt, hiess es in der Mitteilung. Anschliessend habe er eine Frau geschlagen und dies auch bei einem Besatzungsmitglied versucht. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Bis zu zehn Jahre Haft

Die Maschine sei nach Boston umgeleitet worden, wo der Verdächtige festgenommen wurde, hiess es weiter. Ihm wird Körperverletzung mit einer gefährlichen Waffe an Bord eines Flugzeugs vorgeworfen. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

Lufthansa bestätigte, dass ein Flugzeug wegen eines «renitenten Passagiers» hatte umdrehen müssen, teilte aber nicht mit, was genau passiert war und verwies auf die örtlichen Strafverfolgungsbehörden. RTL hatte berichtet, ein Passagier habe an Bord randaliert und sei auf mehrere Menschen losgegangen. Eine Person sei demnach leicht verletzt worden.

Für die weiteren 362 Passagiere wurden laut Lufthansa Hotelübernachtungen organisiert und Ersatzflüge gebucht. Ihnen sei auch die psychologische Betreuung eines speziell ausgebildeten Teams angeboten worden.