Schwerer Zwischenfall in der Luft
Lufthansa-Maschine muss wegen renitentem Passagier umdrehen

Ein Lufthansa-Flug von Chicago nach Frankfurt musste wegen eines renitenten Passagiers in Boston zwischenlanden. Der Mann soll andere Passagiere attackiert haben, eine Person wurde leicht verletzt. Die 362 anderen Fluggäste wurden in Hotels untergebracht und umgebucht.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Wegen eines renitenten Passagiers musste ein Lufthansa-Flieger in Boston zwischenlanden.
Foto: Flightradar24

Darum gehts

  • Lufthansa-Flug landete in Boston wegen eines renitenten Passagiers
  • Passagier attackierte mehrere Menschen und verletzte eine Person leicht
  • 362 Passagiere mussten in Hotels untergebracht werden
Janine Enderli und Keystone-SDA

Wegen eines auffälligen Passagiers hat eine Lufthansa-Maschine ausserplanmässig in Boston landen müssen.

Der Flieger war aus Chicago auf dem Weg nach Frankfurt, musste den Flug aber abbrechen, wie eine Sprecherin der Lufthansa bestätigte. «Grund war ein renitenter Passagier.» Zuvor hatte RTL berichtet.

Mann attackierte andere Passagiere

Was genau im Flugzeug geschah, teilte die Lufthansa nicht mit. RTL berichtete, ein Passagier habe im Flugzeug randaliert und sei auf mehrere Menschen losgegangen.

Eine Person wurde demnach leicht verletzt.

Der Vorfall habe sich bereits am Samstag ereignet, teilte die Lufthansa-Sprecherin mit. Nach der Landung in Boston sei der Passagier den örtlichen Behörden übergeben worden. Für die weiteren 362 Passagiere ging es nicht weiter: Laut Lufthansa wurden für sie Hotelübernachtungen organisiert – sie werden auf andere Flüge umgebucht.

