Der ehemalige Chef des Bundesnachrichtendiensts (BND) wurde festgenommen. Der Verdacht gegen August Hanning wiegt schwer. Es steht auch der Verdacht der Spionage im Raum.

Angela Rosser Journalistin News

Der frühere Chef des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning ist gemäss «BILD» Informationen wegen Spionageverdachts festgenommen worden. Gegen ihn stehen schwere Vorwürfe im Raum: Ausspähen von Landesgeheimnissen, Landesverrat und Spionage für eine fremde Macht.

Infos gekauft

Hanning, der den Bundesnachrichtendienst (BND) von 1998 bis 2005 leitete, soll einem ehemaligen Mitarbeiter des BND-Leitungsstabs geheime Informationen abgekauft haben. Diese habe er im Rahmen seiner Beratungstätigkeit weiterverkaufen wollen. Gegen beide Männer ermittelt demnach der Generalbundesanwalt.

Auf die Spur der Verdächtigen stiessen die Ermittler offenbar im Zusammenhang mit dem Prozess gegen die Hamburger Unternehmerin Christina Block und weitere Angeklagte. Im Zusammenhang mit dem Vorwurf der gewaltsamen Entführung ihrer beiden Kinder habe es Hinweise auf den «offenkundigen Abfluss von Informationen» gegeben.

Ob er Informationen direkt weitergeleitet habe, wird untersucht. Er war aber Berater auf der ganzen Welt tätig und hatte auch Verbindungen zu Russland und China.

Situation im Kanzleramt

Dabei soll es Hinweise auf einen Abfluss geheimer Informationen aus dem BND gegeben haben. Betroffen waren dem Bericht zufolge Informationen, die für die sogenannte «Nachrichtendienstliche Lage» im Kanzleramt bestimmt waren.