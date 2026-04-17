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Auftritt in Phoenix
US-Präsident Trump spricht an Event von Turning Point USA

Donald Trump besucht am Freitag eine Veranstaltung der rechten Jugendorganisation Turning Point USA in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Erwartet wird eine Rede des US-Präsidenten in der Dream City Church.
Publiziert: 22:53 Uhr
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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US-Präsident Donald Trump und Unternehmerin Erika Kirk sprechen am Freitag an einer Veranstaltung von Turning Point USA.
Foto: keystone-sda.ch
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Alexander TerweyStv. Teamlead News-Desk

US-Präsident Donald Trump (79) wird berichten zufolge um 14 Uhr Ortszeit (23 Uhr Schweizer Zeit) im Rahmen der Veranstaltung «Build the Red Wall» eine Rede in der Dream City Church in Phoenix halten. Neben ihm werden mehrere Kongressabgeordnete sowie die Unternehmerin und Witwe des erschossenen rechtspopulistischen Aktivisten Charlie Kirk (†31), Erika Kirk (37), sprechen. Blick begleitet die Rede Trumps im Stream.

Das sind die Sprecher:

  • US-Präsident Donald Trump
  • Unternehmerin Erika Kirk
  • Kongressabgeordneter Andy Biggs
  • Kongressabgeordneter Eli Crane
  • Kongressabgeordneter Abe Hamadeh
  • Kongressabgeordneter Paul Gosar
  • Kongressabgeordneter Juan Ciscomani
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