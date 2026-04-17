Donald Trump besucht am Freitag eine Veranstaltung der rechten Jugendorganisation Turning Point USA in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona. Erwartet wird eine Rede des US-Präsidenten in der Dream City Church.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

US-Präsident Donald Trump (79) wird berichten zufolge um 14 Uhr Ortszeit (23 Uhr Schweizer Zeit) im Rahmen der Veranstaltung «Build the Red Wall» eine Rede in der Dream City Church in Phoenix halten. Neben ihm werden mehrere Kongressabgeordnete sowie die Unternehmerin und Witwe des erschossenen rechtspopulistischen Aktivisten Charlie Kirk (†31), Erika Kirk (37), sprechen. Blick begleitet die Rede Trumps im Stream.

Das sind die Sprecher: