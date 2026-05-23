Deutscher (†19) stürzt auf Zugspitze in den Tod

Auf der Zugspitze ist ein Deutscher (†19) tödlich verunglückt. Am Donnerstagabend machte er sich zum Sonnenuntergang auf dem Weg zum Gipfel. Doch in der Nacht rutschte er auf einem Schneefeld aus und stürzte 250 Meter in den Tod.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Tragödie auf dem höchsten Berg Deutschlands: Auf der Zugspitze ist ein 19-jähriger Deutscher tödlich verunglückt. Wie «Bild» berichtet, machte sich der Mann aus dem Landkreis Paderborn am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr gemeinsam mit einem 19-jährigen Ukrainer von der Talstation im österreichischen Ehrwald auf den Weg zum Gipfel. Die beiden Männer wollten beim Aufstieg den Sonnenuntergang und auf dem Gipfel den Sonnenaufgang erleben.

Doch gegen 3 Uhr rutschte der Deutsche auf etwa halber Strecke des Klettersteigs auf einem Schneefeld aus und stürzte 250 Meter ab, berichtet «Bild». Dabei wurde der junge Mann tödlich verletzt. Wie die deutsche Boulevardzeitung berichtet, seien die Männer nur mit Wanderschuhen, Stirnlampen und sogenannten Grödeln (Leicht-Steigeisen) ausgerüstet gewesen.

Der Begleiter des Deutschen rief nach dem Unglück umgehend den Notruf. Der Ukrainer wurde von Mitgliedern der Bergrettung Ehrwald und der Besatzung des Notarzthubschraubers Alpine Air Ambulance Liechtenstein mittels Windenbergung unverletzt gerettet, berichtet «Bild». Der tödlich verunglückte 19-Jährige wurde per Helikopter geborgen und ins Tal gebracht.

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