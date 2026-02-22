Am Sonntagmorgen haben Agenten des Secret Service einen Bewaffneten auf dem Gelände von Trumps Residenz in Mar-a-Lago in Florida erschossen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ein bewaffneter Mann wurde in Mar-a-Lago erschossen

Der Mann trug ein Schrotgewehr und einen Benzinkanister bei sich

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen um 1.30 Uhr Ortszeit War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr Ortszeit haben Agenten des Secret Service und ein Beamter der Polizei von Palm Beach einen bewaffneten Mann in Mar-a-Lago erschossen. Er hatte unbefugt das gesicherte Gelände der Residenz von US-Präsident Donald Trump (79) betreten. Das teilt der Sprecher des Secret Service, Anthony Guglielmi, auf der Plattform X mit.

Der Bewaffnete war den Angaben nach Anfang 20. Weitere Details zur Identität des Mannes werden erst bekannt gegeben, wenn die Angehörigen informiert wurden. «Die Person wurde am Nordtor des Mar-a-Lago-Geländes beobachtet, wobei sie offenbar ein Schrotgewehr und einen Benzinkanister mit sich führte», heisst es in einer Erklärung zu dem Vorfall.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

So kam es zu den tödlichen Schüssen

Die Sicherheitskräfte blieben unverletzt. Ermittlungen wurden aufgenommen, das FBI sammelt Beweise. Trump, der häufig am Wochenende zu seinem Privatclub nach Palm Beach fliegt, hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht dort auf.

Im Rahmen einer Pressekonferenz berichtete der Sheriff des zuständigen Palm Beach County, Rick Bradshaw, dass die Sicherheitskräfte den Mann entdeckten und ihm befallen, sein Gewehr und den Benzinkanister fallen zu lassen. Der Mann liess den Kanister fallen, brachte seine Schrotflinte jedoch in Schussposition. In diesem Moment eröffneten die Sicherheitskräfte das Feuer und neutralisierten die Bedrohung.