DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Outdoor
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Aufnahmen zeigen, wie das Elektro-Passagierflugzeug abhebt
Erster bemannte Flug
Hier hebt das Elektro-Passagierflugzeug ab
In China wurde der erste bemannte Flug eines Elektro-Passagierflugzeuges durchgeführt. Aufnahmen zeigen, wie das Flugzeug abhebt und landet.
Publiziert: 19:12 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen