DE
FR
Abonnieren

Erster bemannte Flug
Hier hebt das Elektro-Passagierflugzeug ab

In China wurde der erste bemannte Flug eines Elektro-Passagierflugzeuges durchgeführt. Aufnahmen zeigen, wie das Flugzeug abhebt und landet.
Publiziert: 19:12 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen